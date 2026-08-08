Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftara kombine çağrısı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün gündemine dair HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, yeni transfer Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın maliyetinin çıkması için taraftara kombine almaları yönünde bir çağrı yaptı.

Salah'ın maaşına haciz iddialarına da yanıt veren Başkan Ertuğrul Doğan, "Komik. Bu haberleri yapanlar hakkında şikâyetçi olduk. Teknik olarak da böyle bir şey mümkün değil. İnsanların bunları neden yaptığı belli. Bu tip haberlerle Türk futbolunun bir yere gelmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Trabzonsporlu taraftarın benden böyle bir transfer beklentisi vardı, biz de beklentiyi yerine getirdik. 3 günde 550 milyonluk kombine satmışız. Formaları saymıyorum bile. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Salah'ın yıllık maliyetinin yarısından fazlası çıktı."

"25 bini geçerse maliyeti çıkıyor"

"25 bin hedef koyduk. Şu anda 18 bin kombineyi geçtik. 25 bini geçtiğimizde Salah'ın maliyeti de çıkmış oluyor. Hatta diğer transferler için de maliyet çıkıyor."

"Trabzonspor'un devlet kurumlarından 1 TL aldığı para yoktur. Benim güvendiğim tek şey taraftarımızdır."

"Salah da şaşırdı"

"Trabzonspor kutlama konusunda bir dünya markası. Dünyanın en büyük şehir takımı söylemini taraftarımız bir kez daha gösterdi. Salah da şaşırdı, hayran kaldı. Bana, 'İyi ki beni bu insanların karşısına çıkardın' dedi. Ben şöyle söyleyeyim; Trabzon şehri için dünya çapında bu reklamı 17 milyon euro değil, 50 milyon euro versen yaptıramazsın."

"Forvet transferinde hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Taraftarlarımız kombineleri bitirirse daha hızlı ilerleyeceğim."