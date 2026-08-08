Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftara kombine çağrısı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftara kombine çağrısı

13:26, 08/08/2026, CumartesiG: Güncelleme: 13:27, 08/08/2026, Cumartesi
Diğer
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftara kombine çağrısı
Trabzonspor, renklerine bağladığı Muhammed Salah (solda) için Papara Park'ta imza töreni düzenledi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (sağda) ve Salah, basın mensuplarına poz verdi.

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, bordo-mavili taraftarlara kombine çağrısında bulundu. Başkan Doğan, kulübün yeni transferi Muhammed Salah'ın maliyetini çıkaracak rakamı açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün gündemine dair HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, yeni transfer Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın maliyetinin çıkması için taraftara kombine almaları yönünde bir çağrı yaptı.

Salah'ın maaşına haciz iddialarına da yanıt veren Başkan Ertuğrul Doğan, "Komik. Bu haberleri yapanlar hakkında şikâyetçi olduk. Teknik olarak da böyle bir şey mümkün değil. İnsanların bunları neden yaptığı belli. Bu tip haberlerle Türk futbolunun bir yere gelmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Trabzonsporlu taraftarın benden böyle bir transfer beklentisi vardı, biz de beklentiyi yerine getirdik. 3 günde 550 milyonluk kombine satmışız. Formaları saymıyorum bile. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Salah'ın yıllık maliyetinin yarısından fazlası çıktı."

"25 bini geçerse maliyeti çıkıyor"

"25 bin hedef koyduk. Şu anda 18 bin kombineyi geçtik. 25 bini geçtiğimizde Salah'ın maliyeti de çıkmış oluyor. Hatta diğer transferler için de maliyet çıkıyor."

"Trabzonspor'un devlet kurumlarından 1 TL aldığı para yoktur. Benim güvendiğim tek şey taraftarımızdır."

"Salah da şaşırdı"

"Trabzonspor kutlama konusunda bir dünya markası. Dünyanın en büyük şehir takımı söylemini taraftarımız bir kez daha gösterdi. Salah da şaşırdı, hayran kaldı. Bana, 'İyi ki beni bu insanların karşısına çıkardın' dedi. Ben şöyle söyleyeyim; Trabzon şehri için dünya çapında bu reklamı 17 milyon euro değil, 50 milyon euro versen yaptıramazsın."

"Forvet transferinde hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Taraftarlarımız kombineleri bitirirse daha hızlı ilerleyeceğim."


Başlıklar :TrabzonsporErtuğrul DoğanMuhammed Salah
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026