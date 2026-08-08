Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran haber: Yıldız oyuncu ayrılık için kulübüyle görüşecek
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımın istediği golcü oyuncu, kulübünden transferi için kolaylık isteyecek.
Fenerbahçe, Vangelis Pavlidis transferinde kritik bir aşamaya geldi.
Pavlidis cephesinin, Fenerbahçe'ye transferinde kolaylık sağlanması amacıyla Benfica yönetimiyle görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Oyuncu tarafının transfer konusunda oldukça istekli olduğu ve Pavlidis'in kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği öğrenildi.
Transferde en büyük sorun ise bonservis bedeli. Benfica'nın Pavlidis için 60 milyon euro civarında bir rakam talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise 40 milyon euro teklif ettiği belirtiliyor.
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