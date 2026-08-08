Futbol dünyasında eşi benzeri görülmemiş operasyon: 16 yıldız birden gönderiliyor!
Dünya futbolunun en geniş kadrolarından birine sahip olan Chelsea, yeni sezon öncesi eşi benzeri görülmemiş bir temizliğe hazırlanıyor. Teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso’yu getiren Premier League temsilcisi, kadrosunu yönetilebilir bir seviyeye çekmek amacıyla 16 isimle vedalaşma kararı aldı.
İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması hız kazandı.
BBC'de yer alan habere göre; Londra ekibinin, A takım kadrosunu küçültmek için 16 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.
FIFA'nin yeni sezon talimatlarına göre kadrosunu 25 oyuncuya düşürmeyi hedefleyen Chelsea, yeni hocası Xabi Alonso ile birlikte kadrosunu daha yönetilebilir bir seviyeye indirmek istiyor.
Bu doğrultuda Chelsea'nin 16 futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Şu anda A takımla antrenmanlara dahi katılmayan Benoit Badiashile, Axel Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana ve Caleb Wiley de ayrılığı gündemde olan isimler arasında yer alıyor.
Chelsea'da takımdan ayrılması gündemde olan oyuncular ise şöyle:
Benoit Badiashile
Axel Disasi
Marc Guiu
David Datro Fofana
Caleb Wiley
Trevoh Chalobah
Filip Jorgensen
Mamadou Sarr
Dario Essugo
Mykhailo Mudryk
Nicolas Jackson
Liam Delap
Malo Gusto
Emmanuel Emegha
Pedro Neto
Kendry Paez
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