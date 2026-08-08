Futbol dünyasında eşi benzeri görülmemiş operasyon: 16 yıldız birden gönderiliyor!

Bu doğrultuda Chelsea'nin 16 futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Şu anda A takımla antrenmanlara dahi katılmayan Benoit Badiashile, Axel Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana ve Caleb Wiley de ayrılığı gündemde olan isimler arasında yer alıyor.



