Galatasaray'dan sürpriz transfer! TFF'ye bildirdi
14:30, 08/08/2026, CumartesiG: Güncelleme: 14:55, 08/08/2026, Cumartesi
AA
Galatasaray, transferi federasyona bildirdi.
Transfer dönemini hareketli geçirmeyen Galatasaray, sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek Umut Erdem'i renklerine bağladı.
Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen sol bek Umut Erdem'i transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüp, 2023'te bonservisiyle Manisa FK'ye giden Umut ile anlaşma imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi. Lisansı çıkarılan Umut'un Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesinin olduğu bilgisi sistemde yer aldı.
Umut, Manisa FK'de 54 resmi müsabakada forma giydi.
Başlıklar :GalatasarayUmut ErdemManisa FK
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