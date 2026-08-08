Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi: Gol makinası için geri sayım başladı
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, hücum hattını dünya çapında bir golcüyle güçlendirmek için Romelu Lukaku transferinde gaza bastı. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı yıldız için Napoli ile yürüttüğü bonservis pazarlıklarında önemli aşama kaydettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forvet transferi için hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin, Romelu Lukaku transferi için girişimlerini hızlandırdığı ve Belçikalı golcüyü kadrosuna katmaya oldukça yaklaştığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin teklifi 6-7 milyon euro
Fenerbahçe'nin Lukaku için 6-7 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Ancak transferin önündeki en büyük engelin Chelsea'nin sözleşmedeki payı olduğu aktarıldı.
Chelsea yüzde 40 pay alacak
Chelsea'nin, Napoli'nin Lukaku'nun satışından elde edeceği bonservis gelirinin yüzde 40'ına sahip olduğu ifade edildi. Bu nedenle Napoli'nin Belçikalı golcüyü daha yüksek bir bonservis bedeli karşılığında göndermek istediği belirtildi.
İtalyan ekibinin Lukaku için 10-12 milyon euro civarında bir bonservis geliri beklediği aktarıldı.
Lukaku'nun avukatıyla görüşme
Fenerbahçe'nin, Romelu Lukaku'nun avukatı Sebastian Ledure ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Söz konusu görüşmede Ledure'nin sarı-lacivertli yetkililere, Napoli'nin bonservis konusunda büyük bir sorun çıkarmayacağını ilettiği iddia edildi.
İtalyan gazetecilerden peş peşe açıklamalar
Fenerbahçe ile Lukaku arasındaki transfer görüşmeleri İtalyan basınında da gündem oldu.
Gianluca Di Marzio, Lukaku'nun Türkiye'ye gelme seçeneğine sıcak baktığını belirtirken, Fabrizio Romano ise transfer sürecinin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tarafından bizzat yürütüldüğünü aktardı.
Alfredo Pedulla da Fenerbahçe ile Lukaku arasındaki görüşmeleri doğrularken, Napoli'nin Belçikalı golcüyle yollarını ayırarak yerine Gabriel Jesus'u transfer etmek istediğini ifade etti.
Fenerbahçe ile Napoli arasındaki bonservis pazarlığının transferin kaderini belirlemesi bekleniyor.
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