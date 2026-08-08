Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi: Gol makinası için geri sayım başladı

Fenerbahçe'nin teklifi 6-7 milyon euro

Fenerbahçe'nin Lukaku için 6-7 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Ancak transferin önündeki en büyük engelin Chelsea'nin sözleşmedeki payı olduğu aktarıldı.



