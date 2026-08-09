Real Madrid'in yeni transferinden Arda Güler itirafı: 'Onda beni en çok etkileyen şey...'
Real Madrid’in yeni sezon yapılanmasında dikkat çeken milli gururumuz Arda Güler, takım arkadaşı Bernardo Silva’nın övgü dolu açıklamalarıyla gündeme oturdu. Portekizli tecrübeli yıldız, Arda’nın saha içerisindeki yüksek oyun zekasına ve alan kullanımına dikkat çekerek genç futbolcuyla birlikte oynamak için sabırsızlandığını söyledi.
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Bernardo Silva, Arda Güler'in performansına övgüler yağdırdı. Portekizli yıldız, milli futbolcuyla birlikte oynamayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Real Madrid'in yeni yıldızlarından Arda Güler, takım arkadaşı Bernardo Silva'nın övgülerine konu oldu.
Portekizli futbolcu, Arda'nın saha içerisindeki oyun zekasına ve alan kullanımına dikkat çekerek genç yıldızla birlikte oynamak için sabırsızlandığını belirtti.
"Alanı ne kadar iyi anladığı beni etkiledi"
Bernardo Silva, Arda Güler hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Arda ile ilgili bugün beni en çok etkileyen şey, alanı ne kadar iyi anladığıydı. Etrafındaki oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Onunla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."
Portekizli yıldız, Arda ile saha içerisinde birbirlerini tamamlayabileceklerini düşündüğünü de belirtti.
"Real Madrid için son derece önemli olacak"
Bernardo Silva, genç yaşına rağmen Arda Güler'in kalitesini şimdiden ortaya koyduğunu vurguladı.
Yıldız futbolcu, "Arda hâlâ çok genç ama kalitesi şimdiden ortada. Böyle devam ederse Real Madrid için son derece önemli bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.
Bernardo Silva'nın Arda Güler'e yönelik övgüleri, milli futbolcunun Real Madrid'deki geleceği açısından da dikkat çekti.
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