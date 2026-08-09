Real Madrid'in yeni transferinden Arda Güler itirafı: 'Onda beni en çok etkileyen şey...'





"Alanı ne kadar iyi anladığı beni etkiledi"

Bernardo Silva, Arda Güler hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Arda ile ilgili bugün beni en çok etkileyen şey, alanı ne kadar iyi anladığıydı. Etrafındaki oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Onunla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."







