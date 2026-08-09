Fenerbahçe’de ayrılması beklenen yıldızdan flaş sosyal medya paylaşımı
Fenerbahçe’de sergilediği performans ve yaşadığı süreç nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Brezilyalı file bekçisi Ederson, hakkında çıkan takımdan ayrılacağı yönündeki haberlere sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşımla yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.
Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performans nedeniyle eleştirilerin hedefi olan 32 yaşındaki kalecinin takımdan ayrılacağı yönünde ulusal basında haberler gündeme gelmişti.
Ederson'dan Türkçe yanıt
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Ederson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık iddialarını yalanladı.
Antrenmandan bir fotoğraf paylaşan Brezilyalı kaleci, Türkçe olarak "Neredeyse yüzde 100. Yalanlara inanmayın"ifadelerini kullandı.
Ederson'un bu paylaşımı, Fenerbahçe'den ayrılacağı yönündeki iddialara doğrudan yanıt olarak yorumlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde Mert Günok oynadı
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 eleme maçında kaleyi Mert Günok korudu. Ederson ise sarı-lacivertlilerin Sturm Graz ile oynadığı 3. Eleme Turu ilk maçında yedek kulübesinde yer aldı.
Brezilyalı kalecinin Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken, yaptığı son paylaşım dikkat çekti.
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