Galatasaray'da ilk hedef yerli: Masadaki isim belli oldu

Ancak şu ana kadar iki oyuncunun kulübüne de resmi bir teklif veya ilgi yazısı gönderilmediği öğrenildi. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından şekillenmesi bekleniyor. Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan'ın ise Galatasaray'a transfer olma fikrine olumlu yaklaştığı belirtildi.