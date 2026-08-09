Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da ilk hedef yerli: Masadaki isim belli oldu

Galatasaray'da ilk hedef yerli: Masadaki isim belli oldu

09:38, 09/08/2026, PazarG: Güncelleme: 10:00, 09/08/2026, Pazar
Diğer
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Galatasaray'da ilk hedef yerli: Masadaki isim belli oldu

Defans hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yerli alternatiflere yöneldi. Sarı-kırmızılı kulübün listesindeki ilk isim belli oldu. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'de üst üste dört sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Şu ana kadar kadrosuna Lesley Ugochukwu'yu katan sarı-kırmızılı ekip, özellikle savunma bölgesindeki eksikleri gidermeye odaklandı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste dört sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Şu ana kadar kadrosuna Lesley Ugochukwu'yu katan sarı-kırmızılı ekip, özellikle savunma bölgesindeki eksikleri gidermeye odaklandı.

Yönetimin stoper takviyesi için farklı alternatifleri değerlendirdiği ve bu kapsamda rotanın Suudi Arabistan ile Hollanda'ya çevrildiği öğrenildi.TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, savunmanın sol tarafında görev yapabilecek iki oyuncuyu listesine aldı. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimler ise Yusuf Akçiçek ile Ahmetcan Kaplan.

Yönetimin stoper takviyesi için farklı alternatifleri değerlendirdiği ve bu kapsamda rotanın Suudi Arabistan ile Hollanda'ya çevrildiği öğrenildi.TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, savunmanın sol tarafında görev yapabilecek iki oyuncuyu listesine aldı. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimler ise Yusuf Akçiçek ile Ahmetcan Kaplan.

Teknik heyetin yaptığı değerlendirmede, Yusuf Akçiçek'in diğer adaya göre daha öncelikli olduğu ifade edildi. Galatasaray altyapısından yetişen genç futbolcunun yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesi için çalışma yapılması planlanıyor.

Teknik heyetin yaptığı değerlendirmede, Yusuf Akçiçek'in diğer adaya göre daha öncelikli olduğu ifade edildi. Galatasaray altyapısından yetişen genç futbolcunun yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesi için çalışma yapılması planlanıyor.

Galatasaray'ın iki futbolcu için de bonservis bedelini hemen ödemek yerine satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini masada tuttuğu aktarıldı.

Galatasaray'ın iki futbolcu için de bonservis bedelini hemen ödemek yerine satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini masada tuttuğu aktarıldı.

Ancak şu ana kadar iki oyuncunun kulübüne de resmi bir teklif veya ilgi yazısı gönderilmediği öğrenildi. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından şekillenmesi bekleniyor. Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan'ın ise Galatasaray'a transfer olma fikrine olumlu yaklaştığı belirtildi.

Ancak şu ana kadar iki oyuncunun kulübüne de resmi bir teklif veya ilgi yazısı gönderilmediği öğrenildi. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından şekillenmesi bekleniyor. Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan'ın ise Galatasaray'a transfer olma fikrine olumlu yaklaştığı belirtildi.
Başlıklar :GalatasarayYusuf AkçiçekAhmetcan Kaplan
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026