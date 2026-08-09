Italiano 18 milyon euroluk transferi kulübeye hapsetti! Sebebi ortaya çıktı
Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun tercihleri gündem olmaya devam ediyor. İtalyan çalıştırıcının, Sergen Yalçın döneminde 18 milyon euroya alınan yıldız ismi kesmesi dikkat çekti. Italiano'nun bu tercihinin sebebi ortaya çıktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun sezon başından bu yana stoperde Emmanuel Agbadou’nun yerine Tiago Djalo’yu tercih ediyor. Sergen Yalçın’ın isteğiyle 18 milyon avroya alınan Agbadou kulübeye çekildi. İtalyan teknik adamın bu tercihinin arkasında birçok sebep yatıyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Italiano’nun yüksek savunma çizgisi ve önde baskıya dayalı oyununda stoperlerin geniş alanları savunabilmesi büyük önem taşıyor. Djalo atletizmi ve savunma arkasına atılan toplarda geri koşabilme kapasitesiyle ön plana çıkıyor.
Özellikle beklerin hücuma çıktığı anlarda stoperlerin kenarlara açılarak oluşan boşlukları kapatması gerekiyor. Bunu da Djalo çok iyi yapıyor. Tercihin bir diğer nedeni ise Djalo’nun teknik becerisi.
Geçmişinde ön libero olarak da görev yapan Portekizli, baskı altında topu kullanma, savunmadan pasla çıkma ve gerektiğinde topla mesafe katetme konusunda iyi bir profile sahip. Italiano’nun tercihi, rakiple daha fazla temas kuran stoperden ziyade savunma hattının arkasını süpürebilen oyuncu yönünde.
1,90 metrelik boyuna rağmen hareketli bir stoper olan Djalo, rakibi temasla durdurmak yerine alanı okuyup pozisyon alarak savunma yapma konusunda da Italiano’nun beklentilerine daha fazla karşılık veriyor.
Stoperde Djalo’yu ilk tercih olarak kullanan İtaliano, buna rağmen Agbadou’nun satışına karşı. İngiltere’den talipleri bulunan Fildişili stoper için kulübe teklifler ulaşması beklenirken, İtalyan teknik adamın oyuncunun kadroda tutulmasını istediği belirtildi. Italiano, sezon içerisinde farklı maç ve senaryolarda kullanmayı planladığı Agbadou’nun takımda kalmasından yana.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.