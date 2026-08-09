Tam bir gol canavarı! Fenerbahçe’de Lukaku beklenirken asıl bomba patladı

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia dev kulübe transfer oldu

Arjantin futbolunun köklü devlerinden Boca Juniors, hücum hattını dünya çapında tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Meksika ekibi Pachuca ile yolları ayrılan 36 yaşındaki Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, bonservis bedelsiz olarak Boca Juniors ile anlaşmaya vardı.