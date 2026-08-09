Tam bir gol canavarı! Fenerbahçe’de Lukaku beklenirken asıl bomba patladı
Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe, hücum hattına yapacağı takviye için çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor. Romelu Lukaku görüşmelerine devam eden sarı-lacivertlilerin B planı olarak belirlediği isim ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forvet transferi için hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin gündeminde Romelu Lukaku ilk sırada yer alırken, yönetimin alternatif isimlerle de temaslarını sürdürdüğü belirtildi.
Bu isimlerden birinin ise Ayase Ueda olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'den Ueda için 20 milyon euronun üzerinde teklif
Hollanda basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Feyenoord forması giyen 27 yaşındaki Japon santrfor Ayase Ueda için resmi teklifini iletti.
Sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibine yaptığı teklifin 20 milyon euronun üzerinde olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Ueda'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü aktarılırken, transferin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.
Geçen sezon 27 gole katkı
Ayase Ueda, geride kalan 2025-26 sezonunda Feyenoord formasıyla dikkat çekici bir performans sergiledi. Japon golcü, ligde çıktığı 31 maçta 25 gol ve 2 asist kaydederek toplam 27 gole doğrudan katkı sağladı.
Feyenoord 9 milyon euroya transfer etmişti
Feyenoord, Ayase Ueda'yı 2023-24 sezonunun başında Belçika ekibi Cercle Brugge'den 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
Japon futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayan Hollanda ekibi, başarılı golcünün performansının ardından yüksek bir bonservis bedeli elde etme fırsatı yakaladı.
Fenerbahçe'nin forvet hattı için Lukaku'nun yanı sıra Ueda'yı da gündemine alması, sarı-lacivertlilerde transfer çalışmalarının çok yönlü sürdüğünü ortaya koydu.
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