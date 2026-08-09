Göztepe maçında Trabzonsporluları korkutan sakatlık: Fatih Tekke son durumunu açıkladı
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe ile oynanan hazırlık maçının ardından takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Tekke, Tim Jabol Folcarelli'nin en az 1.5 ay sahalardan uzak kalacağını belirtirken Noah Saviolo'nun sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Folcarelli en az 1.5 ay yok
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Folcarelli hakkında konuşan Fatih Tekke, oyuncunun takım için önemine dikkat çekti.
Tecrübeli teknik adam, "Tim ise şu an takımda top rakipteyken en sert olacak oyuncumuz. En az 1.5 ay yok gibi duruyor. Ama geçen sene çok daha dar bir kadroyla çok iyi işler yapmıştık. Sorun değil." ifadelerini kullandı.
Saviolo'nun sakatlığı ciddi değil
Göztepe karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Noah Saviolo'nun durumuna ilişkin de açıklama yapan Tekke, genç futbolcunun sakatlığının ciddi görünmediğini belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü, "Saviolo'nun durumu çok ciddi değil gibi görünüyor." dedi.
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