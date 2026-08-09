Cengiz Ünder'e sürpriz talip! Eski kulübü transfer için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Cengiz Ünder için transfer gelişmesi yaşandı. Fransız temsilcisi Marsilya'nın, milli futbolcunun son durumunu ve transfer şartlarını öğrenmek için sarı-lacivertli kulüple iletişime geçtiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalar sürerken, Cengiz Ünder için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren milli futbolcuya eski kulübü Marsilya'nın talip olduğu öne sürüldü.
Marsilya, Fenerbahçe ile iletişime geçti
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Marsilya, Cengiz Ünder'in mevcut durumu ve transfer şartları hakkında bilgi almak için Fenerbahçe ile iletişime geçti.
Fransız ekibinin milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katma konusunda nabız yokladığı belirtildi.
Yeni sezon planlamasında yer almıyor
Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında Cengiz Ünder'e yer vermediği ve oyuncuyla yolların ayrılmasının planlandığı aktarıldı.
Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi önemli takviyelerin ardından kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş'taki kiralık döneminin ardından Fenerbahçe'ye dönen Cengiz Ünder de ayrılması planlanan oyuncular arasında bulunuyor.
Beşiktaş'ta 9 gole katkı
Cengiz Ünder, 2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak Süper Lig'e geri dönmüştü.
Milli futbolcu, geçtiğimiz yıl eylül ayında Beşiktaş'a kiralandı.
Siyah-beyazlı formayla 29 karşılaşmaya çıkan Cengiz Ünder, 5 gol ve 4 asist kaydetti.
Ünder, bu performansıyla Beşiktaş'a toplam 9 gollük katkı sağladı.
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