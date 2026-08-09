Galatasaraylı taraftarları üzen açıklama: Transfer görüşmeleri yalanlandı

Galatasaray’ın 30 milyon euro civarında rekor bir teklifle kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtilen Aleksey Batrakov hakkında Lokomotiv Moskova cephesinden keskin bir yalanlama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer spekülasyonlarına son noktaya konulmak istenerek şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla Lokomotiv Futbol Kulübü, Galatasaray veya diğer kulüplerle herhangi bir görüşme yürütmemektedir ve altyapısından yetişen Aleksey Batrakov'un kulüpten ayrılma ihtimalini değerlendirmemektedir."

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