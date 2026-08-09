Galatasaraylı taraftarları üzen açıklama: Transfer görüşmeleri yalanlandı
13:50, 09/08/2026, PazarG: Güncelleme: 14:23, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
Galatasaray'ın transferdeki sessizliği taraftarların tepkisini çekiyor.
Galatasaray’ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Aleksey Batrakov için kulübü Lokomotiv Moskova’dan net bir açıklama geldi. Rus ekibi, sarı-kırmızılıların ilgisi ve çıkan transfer iddialarının ardından resmi bir duyuru yaparak genç yıldızı satmayı düşünmediklerini ve herhangi bir görüşme yürütmediklerini duyurdu.
Galatasaray’ın 30 milyon euro civarında rekor bir teklifle kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtilen Aleksey Batrakov hakkında Lokomotiv Moskova cephesinden keskin bir yalanlama geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer spekülasyonlarına son noktaya konulmak istenerek şu ifadelere yer verildi:
"Bugün itibarıyla Lokomotiv Futbol Kulübü, Galatasaray veya diğer kulüplerle herhangi bir görüşme yürütmemektedir ve altyapısından yetişen Aleksey Batrakov'un kulüpten ayrılma ihtimalini değerlendirmemektedir."
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Başlıklar :GalatasarayLokomotiv MoskovaAleksey Batrakov
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