Beşiktaş’ın bir transferi daha suya düşebilir! Vlahovic İspanyol devi istiyor
Yeni sezon öncesinde forvet hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen Beşiktaş’a Dusan Vlahovic transferinde kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların listesinde üst sıralarda yer alan 26 yaşındaki Sırp golcü için İspanyol devi Atletico Madrid’in resmi girişimlere hazırlandığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi forvet transferi için çalışmalar sürerken, Dusan Vlahovic konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlıların transfer listesinin üst sıralarında yer alan Sırp golcü için Atletico Madrid'in de devreye girmeye hazırlandığı ileri sürüldü.
Atletico Madrid, Sörloth'u satıp Vlahovic'i alacak
İspanyol ekibinin uzun süredir Vlahovic'i takip ettiği belirtilirken, resmi girişim öncesinde kadrosundaki bazı oyuncuların satışını tamamlamayı beklediği aktarıldı.
Atletico Madrid'in Alexander Sörloth için 40 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.
İspanyol temsilcisinin, Norveçli golcünün satışından elde edilecek geliri 26 yaşındaki Vlahovic'in transferinde kullanmayı planladığı öne sürüldü.
Napoli transferden çekildi
İtalyan gazeteciler Fabrizio Romano ve Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre Napoli de Dusan Vlahovic transferinden vazgeçti.
İtalyan kulübünün, Vlahovic transferini finansal şartlar nedeniyle mümkün görmediği ve bu nedenle görüşmelerden çekildiği belirtildi.
Napoli'nin yarıştan çekilmesinin ardından Beşiktaş'ın Vlahovic transferindeki en ciddi rakibinin Atletico Madrid olduğu ifade edildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, İspanyol devinin hamlesine karşı nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
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