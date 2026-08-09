Beşiktaş’ın bir transferi daha suya düşebilir! Vlahovic İspanyol devi istiyor

Galatasaraylı taraftarları üzen açıklama: Transfer görüşmeleri yalanlandı

Galatasaray’ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Aleksey Batrakov için kulübü Lokomotiv Moskova’dan net bir açıklama geldi. Rus ekibi, sarı-kırmızılıların ilgisi ve çıkan transfer iddialarının ardından resmi bir duyuru yaparak genç yıldızı satmayı düşünmediklerini ve herhangi bir görüşme yürütmediklerini duyurdu.