Trabzonspor'un Muhammed Salah klibi büyük ilgi gördü
Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah için hazırladığı video, sosyal medyada beğeni topladı.
Bordo-mavili kulübün, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan videoda, Karadenizli yaşlı bir kadının, rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve bunun üzerine futbolcu için sofra hazırlaması konu edildi.
Videoda Salah, kuymak, karalahana sarması, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin yer aldığı kahvaltı sofrasına konuk oldu.
Karadenizli kadının Salah'ı elleriyle beslediği videoda, bölgenin misafirperverliğine de vurgu yapıldı.
"Rüyada görürsünüz diyenler, bizde rüyalar gerçek olur" notuyla paylaşılan video, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.
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