Milli futbolcuya hırsızlık şoku! Evi soyuldu
16:35, 09/08/2026, PazarG: Güncelleme: 16:43, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
Deniz Gül, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.
A Milli Takım'ın golcü ismi Deniz Gül, Portekiz'de hırsızların hedefi oldu. Milli oyuncunun evinin soyulduğu aktarıldı.
Avrupa’da kariyerini sürdüren milli futbolcu Deniz Gül, talihsiz bir olayla gündeme geldi. Portekiz basınından CNN Portugal’ın aktardığı bilgilere göre, futbolcunun ikamet ettiği ev hırsızların hedefi oldu.
Soygunun detaylarını araştıran Portekiz polisi, hırsızların özellikle değerli saatleri ve mücevherleri hedef aldığını tespit etti.
Yapılan ilk incelemelere göre evden çalınan eşyaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 250 bin euroyu bulduğu ifade edildi.
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