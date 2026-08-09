Milli futbolcuya hırsızlık şoku! Evi soyuldu

Avrupa’da kariyerini sürdüren milli futbolcu Deniz Gül, talihsiz bir olayla gündeme geldi. Portekiz basınından CNN Portugal’ın aktardığı bilgilere göre, futbolcunun ikamet ettiği ev hırsızların hedefi oldu.

Soygunun detaylarını araştıran Portekiz polisi, hırsızların özellikle değerli saatleri ve mücevherleri hedef aldığını tespit etti.

Yapılan ilk incelemelere göre evden çalınan eşyaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 250 bin euroyu bulduğu ifade edildi.