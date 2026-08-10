Galatasaray'a 1.96'lık kule! Premier Lig'den geliyor
Galatasaray'da forvet arayışları sürerken İngiltere'den dikkat çeken bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, Chelsea'nin genç Hollandalı golcüsünü transfer listesine aldığı öne sürüldü. 1.96'lık santrforun fizik gücüyle öne çıkması ve piyasa değerinin 25 milyon euro seviyesinde bulunması, transfer ihtimalini daha da dikkat çekici hale getirdi.
Galatasaray, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların transfer gündemine son olarak Chelsea'nin 23 yaşındaki Hollandalı forveti Emmanuel Emegha'nın girdiği öne sürüldü.
Galatasaray'ın radarına girdi
TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, golcü arayışında genç futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, kadroya takviye yapmak için alternatif isimleri değerlendirirken Emegha'yı da transfer listesine dahil ettiği belirtildi.
1.96 metrelik forvet
Hollandalı santrfor, 1.96 metrelik boyuyla özellikle fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.
Kariyerini Fransa'da sürdüren Emegha, 2025-2026 sezonunda kiralık olarak Strasbourg forması giydi.
Strasbourg'da 8 gol attı
Genç futbolcu, geride kalan sezonda Strasbourg ile tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada görev aldı.
Emegha bu maçlarda 8 kez fileleri havalandırırken 2 de asist yaptı.
Piyasa değeri 25 milyon euro
23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değerinin 25 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.
Chelsea ile sözleşmesi bulunan Emegha'nın geleceğiyle ilgili gelişmelerin, Galatasaray'ın forvet transferindeki planlamasında yakından takip edildiği aktarıldı.
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