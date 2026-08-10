Galatasaray'a 1.96'lık kule! Premier Lig'den geliyor

İsmail Kartal'dan ters köşe karar! İstediği forvet ortaya çıktı

Golcü transferinde hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe'de flaş bir detay ortaya çıktı. Lukaku ya da Guirassy ile anlaşması beklenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın farklı bir ismi istediği bildirildi.