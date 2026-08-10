Fenerbahçe’de Sturm Graz maçı öncesi iki şok birden! Kadroya alınmadılar
11:09, 10/08/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:23, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe, son hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'de, Sturm Graz maçı öncesi peş peşe kötü haberler geldi. Sarı-lacivertli takımda ağrıları bulunan Anthony Musaba ile viral enfeksiyona yakalanan kaleci Ederson, kritik karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Sturm Graz'la rövanş maçına çıkacak Fenerbahçe'de, karşılaşma öncesi iki isimden kötü haber geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Anthony Musaba ağrıları, Ederson ise viral enfeksiyon nedeniyle Sturm Graz maçı kamp kadrosunda yer almayacak.
Fenerbahçe ilk maçı sahasında 2-0 kazanmıştı.
Spor
Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat açıklaması! Son gelişmeyi duyurdu
Spor
İsmail Kartal'dan ters köşe karar! İstediği forvet ortaya çıktı
Başlıklar :FenerbahçeSturm GrazŞampiyonlar Ligi
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.