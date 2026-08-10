Trabzonspor'dan transfer açıklaması: KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Salih Malkoçoğlu'nun Al Jazira'ya transferini ve mali detayları KAP'a bildirdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Salih Malkoçoğlu'nun, Al Jazira Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Al Jazira Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 3.750.000.-EUR garanti bedel ve 600.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.350.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'i Kulübümüze ödenecektir."