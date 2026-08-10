Trabzonspor'dan transfer açıklaması: KAP'a bildirildi
Trabzonspor, Salih Malkoçoğlu'nun Al Jazira kulübüne transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüp ayrıca transferin mali detaylarını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Salih Malkoçoğlu'nun Al Jazira'ya transferini ve mali detayları KAP'a bildirdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Salih Malkoçoğlu'nun, Al Jazira Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Al Jazira Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 3.750.000.-EUR garanti bedel ve 600.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.350.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'i Kulübümüze ödenecektir."
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