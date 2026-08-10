Beşiktaş Hradec Kralove maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray'a 1.96'lık kule! Premier Lig'den geliyor

Galatasaray'da forvet arayışları sürerken İngiltere'den dikkat çeken bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, Chelsea'nin genç Hollandalı golcüsünü transfer listesine aldığı öne sürüldü. 1.96'lık santrforun fizik gücüyle öne çıkması ve piyasa değerinin 25 milyon euro seviyesinde bulunması, transfer ihtimalini daha da dikkat çekici hale getirdi.