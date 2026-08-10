Beşiktaş Hradec Kralove maçının hazırlıklarına devam etti
15:05, 10/08/2026, Pazartesi
AA
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Hradec Kralove takımını konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve dar alanda top kapma çalışmasının ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Başlıklar :BeşiktaşHradec KraloveFutbol
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