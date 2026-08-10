Önce paylaştı sonra sildi! Talisca'yı çıldırtan olay

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca'nın otomobilini yerinde yıkadığını iddia eden bir araç yıkama firmasının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Brezilyalı futbolcu, viral olan bu görüntülerin ardından sert bir açıklama yaparak firmayı yalanladı.

Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin bir otomobilinin bile olmadığının vurguladı ve "Profesyonel olun ve yalan söylemeyin. Benim arabamı yıkadığınızı söyleyerek ismimi kendinizi tanıtmak için kullanmayın, çünkü bu bir yalan. Benim zaten arabam bile yok. Lütfen başkalarının üzerinden itibar kazanmak için hikaye uydurmayı bırakın. Bu profesyonelce değil." ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca kısa bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.