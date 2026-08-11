Dusan Vlahovic'te işlem tamam! Sözleşme detayını açıkladılar

Beşiktaş'ta ayrılık hazırlığı: Yıldız oyuncuya talip çıktı

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Felix Uduokhai için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. La Liga ekiplerinden Espanyol'un, Alman stoperin durumunu yakından takip ettiği ve siyah-beyazlı kulüple olası bir transfer için temas kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.