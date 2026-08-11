Dusan Vlahovic'te işlem tamam! Sözleşme detayını açıkladılar
Süper Lig'de transfer döneminin ses getirecek hamlesine hazırlanan Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği dünyaca ünlü golcü Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. İtalyan basınından gelen son dakika haberlerine göre; bonservisi elinde olan Sırp yıldız ile her konuda anlaşma sağlandı.
İtalyan basını, Beşiktaşlı taraftarları sevindiren haberi duyurdu.
Corriere dello Sport'ta yer alan detaylara göre siyah-beyazlı yönetim, Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki yıldız oyuncu Dusan Vlahovic ile yıllığı 8 milyon euro karşılığında 3 sezonluk kontrat konusunda el sıkıştı.
Taraflar arasında yapılan yoğun pazarlıklar sonucunda maaşın yanı sıra bonuslar ve imza parası detaylarında da tam mutabakata varıldığı ifade edildi.
Son prosedürlerin ve resmi adımların tamamlanmasının ardından Dusan Vlahovic'in bugün ya da en geç yarın resmi sözleşmeyi imza atarak siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.