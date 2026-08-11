Galatasaray'dan gündemindeki yıldız için 40 milyon euroluk dev teklif
Galatasaray, sol kanat transferinde İngiltere'den dikkat çeken bir yıldız için resmi adım attı. Sarı-kırmızılıların Arsenal'e sunduğu teklifin detayları ortaya çıkarken, transferde izlenen formül ve masadaki rakamlar da belli oldu.
Galatasaray, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, sol kanat için gündemindeki isimlerden Gabriel Martinelli konusunda Arsenal'in kapısını çaldı.
Galatasaray'dan 40 milyon euroluk teklif
Ertan Süzgün'ün haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Arsenal'e resmi teklif iletti.
Sarı-kırmızılıların önerisinin 5 milyon euro kiralama bedeli ve 35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonundan oluştuğu belirtildi.
Galatasaray'ın Martinelli için Arsenal ile daha önce ön görüşme gerçekleştirdiği ve transfer şartlarını yakından takip ettiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların sunduğu formül, İngiliz ekibinin oyuncuyu yalnızca kiralık göndermek yerine satın alma garantisi bulunan bir anlaşmayı tercih etmesiyle de örtüşüyor.
Arsenal'in kararı bekleniyor
Arsenal'in Martinelli konusunda gelen teklifleri değerlendirdiği ancak Brezilyalı futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz kesin karar vermediği ifade edildi.
İngiliz ekibinin bonservisli satış veya satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerine daha sıcak baktığı kaydedildi.
Galatasaray'ın listesinde Leao da var
Sarı-kırmızılıların sol kanat transferindeki öncelikli hedefinin ise Milan forması giyen Rafael Leao olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın Portekizli yıldız için görüşmelerini sürdürürken Martinelli seçeneğini de masada tuttuğu aktarıldı.
Gabriel Martinelli'nin Arsenal ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
Brezilyalı yıldızın Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaştığı öne sürülürken, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın da oyuncunun durumunu takip ettiği belirtildi.
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