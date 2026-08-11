Dusan Vlahovic Beşiktaş için geliyor: Saat kaçta İstanbul’da olacak?
21:08, 11/08/2026, SalıG: Güncelleme: 21:12, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Yıldız golcü ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, Vlahovic'i İstanbul'a getiriyor. Peki, Vlahovic saat kaçta İstanbul’da olacak?
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Dusan Vlahovic’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Siyah beyazlılar, uzun süren görüşmelerin ardından 26 yaşındaki golcü oyuncu ile anlaşma sağladı.
Dusan Vlahovic’in Beşiktaş için İstanbul’a geleceği öğrenildi.
Bir aksilik olmaması durumunda Dusan Vlahovic, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30’da İstanbul’da olacak.
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