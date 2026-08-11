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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi

23:15, 11/08/2026, SalıG: Güncelleme: 23:27, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Anderson Talisca'nın gol sevinci

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya ekibi Sturm Graz eleyerek play-off turuna yükseldi. İlk maçı 2-0 kazanan sarı lacivertliler, ikinci maçtan da 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Temsilcimizin play off turundaki rakibi Lyon-Prag eşleşmesinin galibi olacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz’ı eleyerek play-off turuna yükseldi. Sarı lacivertliler play-off turunu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nde grup etabına kalacak.

Sturm Graz’ı Kadıköy’de 2-0 ile geçen Fenerbahçe, deplasmanda da rakibini 1-0 yendi. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti. Talisca bu golle birlikte son 4 resmi maçta da fileleri havalandırmış oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe’nin play off turundaki rakibi ise Lyon – Prag eşleşmesinin galibi olacak.


Sturm Graz-Fenerbahçe maçının dakika dakika özeti

11. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Asensio, soldan bindiren Kerem'i gördü. Kerem, topu kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı tekrar yay üzerinde bulunan Asensio'ya aktardı. İspanyol futbolcunun gelişine etkili vuramadığı top, penaltı noktasının sağında Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı golcünün uzak direğe yerden plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.

24. dakikada kaleci Mert'in uzun pasında Greenwood, rakip savunmacıya rağmen meşin yuvarlağı bekletmeden Talisca'ya kazandırdı. Brezilyalı oyuncu, kaleyi cepheden gören pozisyonda soldan savunma arkasına koşu yapan Kerem'i gördü. Altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda kaleci başarılı oldu.

38. dakikada Mitchell'in soldan kullandığı taç atışında, altıpas önünde Stankovic'in kafa vuruşunda kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

47. dakikada Petrovic’in ters kafa vuruşunda Kerem araya girip topa dokundu. Havalanan topu kaleci Khudiakov kontrol etti.

48. dakikada ceza sahasına giren Hödl, pasını arka direğe gönderdi. O bölgede Kayombo’dan önce araya giren Brown, kayarak müdahaleyi yaptı ve topu taca gönderdi.

60. dakikada Greenwood pasını ceza sahası içindeki Talisca’ya aktardı. Savunmadan sıyrılan Talisca, uzak köşeye vuruşunu yaptı. Ancak top üstten auta gitti.

65. dakikada Brown’un ceza sahasına ortasında topa hareketlenen Talisca, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alejandro Hernandez, penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltıyı kullanan Talisca, kalecinin sağına yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek golü buldu. 0-1

76. dakikada Mitchell’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Beganovic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

87. dakikada Kerem, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kerem’in vuruşunda kaleci Khudiakov topu kornere çeldi.

Mücadele 1-0 sona erdi.



Başlıklar :fenerbahçesturm grazuefa şampiyonlar ligi
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