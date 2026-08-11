Fenerbahçe efsanesinin transfer mesajı: Dünya yıldızına formayı giydirdi!
Fenerbahçe’de transfer gündemi hareketliliğini korurken, sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni’den taraftarları heyecanlandıran dikkat çekici bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe’de transfer gündemi hareketliliğini korurken, sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni’den taraftarları heyecanlandıran dikkat çekici bir paylaşım geldi.
enerbahçe’de forma giydiği dönemde taraftarların sevilen isimlerinden biri olan Brezilyalı eski futbolcu, sosyal medya hesabından Arsenal’in yıldız forveti Gabriel Jesus’un Fenerbahçe forması giydiği yapay zeka ile hazırlanmış bir görselini paylaştı. Baroni’nin vatandaşı Gabriel Jesus için yaptığı bu paylaşım, kısa sürede sarı-lacivertli taraftarlar arasında gündem oldu.
Paylaşımın zamanlaması ise dikkat çekti. Son günlerde Fenerbahçe’nin Gabriel Jesus ile ilgilendiğine yönelik iddialar gündeme gelirken, İtalyan basınında da sarı-lacivertlilerin Brezilyalı hücum oyuncusunu takip ettiği öne sürüldü.
Fenerbahçe’nin hücum hattı için bir diğer önemli hedefi ise Romelu Lukaku. Son haberlerde sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüyle prensip anlaşmasına vardığı ve Napoli ile bonservis görüşmelerinin sürdüğü belirtiliyor.
Tüm bu gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Cristian Baroni’nin Gabriel Jesus’u Fenerbahçe formasıyla paylaşması, “Transfer mesajı mı?” sorusunu beraberinde getirdi.
Baroni’nin paylaşımının yalnızca bir temenni mi yoksa olası transfere ilişkin bildiği bir gelişmeye mi dayandığı ise şimdilik bilinmiyor.
Gabriel Jesus, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 27 maçta 6 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
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