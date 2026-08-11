Fenerbahçe efsanesinin transfer mesajı: Dünya yıldızına formayı giydirdi!

enerbahçe’de forma giydiği dönemde taraftarların sevilen isimlerinden biri olan Brezilyalı eski futbolcu, sosyal medya hesabından Arsenal’in yıldız forveti Gabriel Jesus’un Fenerbahçe forması giydiği yapay zeka ile hazırlanmış bir görselini paylaştı. Baroni’nin vatandaşı Gabriel Jesus için yaptığı bu paylaşım, kısa sürede sarı-lacivertli taraftarlar arasında gündem oldu.