Galatasaray-Çorum FK maçı öncesinde futbolseverleri üzen trafik kazası: Yıldız oyuncunun sağlık durumu nasıl?
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'li futbolcu Atakan Akkaynak, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Peki Atakan Akkaynak’ın sağlık durumu nasıl?
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Çorum FK oyuncusu Atakan Akkaynak ve eşi yaralandı.
S. K. idaresindeki 34 PJ 5272 plakalı minibüs, Karasapaca köyü mevkisinde, aynı yönde ilerleyen H.S'nin (53) kullandığı 91 AR 983 İran plakalı çekici ile çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan ve yaralanan futbolcu Atakan Akkaynak (27), sağlık ekiplerince ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karaciğerine kemik batması, ayak ve omuz kısmında kırıklar bulunan Akkaynak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'daki bir özel hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Akkaynak’ın eşi Saskia ve 6 ay bebekleri de hafif şekilde yaralandı.
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