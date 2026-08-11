Galatasaray-Çorum FK maçı öncesinde futbolseverleri üzen trafik kazası: Yıldız oyuncunun sağlık durumu nasıl?

Galatasaray'dan gündemindeki yıldız için 40 milyon euroluk dev teklif

Galatasaray, sol kanat transferinde İngiltere'den dikkat çeken bir yıldız için resmi adım attı. Sarı-kırmızılıların Arsenal'e sunduğu teklifin detayları ortaya çıkarken, transferde izlenen formül ve masadaki rakamlar da belli oldu.