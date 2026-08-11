Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki rakibi kim oldu?
Şampiyonlar Ligi eleme maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı iki maçta da yenen Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen temsilcisimiz Fenerbahçe, Sturm Graz engelini de geçmeyi başardı.
Rakibini iki maçta da mağlup eden sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off aşamasına yükseldi. Sarı Lacivertlileri bu turda güçlü bir rakip bekliyor.
Fransa temsilcisi Lyon, Çekya ekibi Sparta Prag’ı saf dışı bırakarak temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe için Lyon eşleşmesi büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibini geçmesi halinde uzun yıllar sonra yeniden Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanacak.
Fenerbahçe cephesinde hedef Devler Ligi’ne dönüş olurken, Lyon için de bu eşleşmenin ayrı bir önemi bulunuyor.
Son dönemde yaşadığı mali sorunlar nedeniyle eski güçlü görüntüsünden uzaklaşan Fransız kulübü, Şampiyonlar Ligi’ne katılarak hem önemli bir gelir elde etmeyi hem de kulübün üzerindeki olumsuz havayı dağıtmayı amaçlıyor.
Bu nedenle eşleşme, iki kulüp açısından da yalnızca sportif değil, aynı zamanda ekonomik ve psikolojik açıdan kritik bir mücadeleye sahne olacak.
Fenerbahçe yıllardır beklediği Şampiyonlar Ligi sahnesine dönmek, Lyon ise yeniden ayağa kalkmak için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Lyon.
• İlk maç: İstanbul (18-19 Ağustos)
• Rövanş: Fransa (25-26 Ağustos)
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