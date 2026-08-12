İtalyan basını rakamları ifşa etti! Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe’den ne kadar kazanacağı belli oldu
Yeni sezonda hücum hattını dünya çapında isimlerle yenilemeye devam eden Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı. Napoli ve Belçikalı yıldız futbolcu ile el sıkışan sarı-lacivertli yönetimin oyuncuya ödeyeceği maaş ve İtalyan kulübüne verilecek bonservis detayları gün yüzüne çıktı. Peki, Romelu Lukaku Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.
Fenerbahçe'de forvet transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Romelu Lukaku transferinde Napoli ve Belçikalı yıldızla anlaşmaya vardı.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Lukaku transferi için Napoli'ye ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.
Lukaku için 6 milyon euro bonservis
Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki golcü için Napoli'ye 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Anlaşmada ayrıca 2 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı.
Romelu Lukaku Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?
Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Belçikalı yıldızın sarı-lacivertli kulüpten yıllık 10 milyon euro kazanacağı kaydedildi.
Fenerbahçe böylece Vedat Muriqi'nin ardından forvet hattına ikinci önemli takviyesini Romelu Lukaku ile yapmış olacak. 33 yaşındaki golcünün transferinin resmiyet kazanmasının ardından Fenerbahçe'nin hücum hattındaki rekabetin de artması bekleniyor.
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