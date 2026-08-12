Romelu Lukaku Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim, maç ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Sturm Graz’ı Anderson Talisca'nın penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, toplamda 3-0'lık skorla adını play-off turuna yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin gruplar öncesi son engelindeki rakibi ise belli oldu. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim, maç ne zaman? İşte detaylar.