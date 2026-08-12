İsmail Kartal’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: ‘Yönetimle arasında bazı şeyler var’
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz galibiyetiyle gelen Şampiyonlar Ligi play-off vizesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kartal, Brezilyalı yıldız Fred'in taraftara veda ettiği yönündeki haberlere ilişkin yönetim ve transfer komitesini işaret etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
İlk maçı da 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 3-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi.
"Turu galibiyetle geçtiğimiz için çok mutluyum"
Kartal, iki maçta da disiplinli bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Her 2 maçta da çok disiplinli bir oyun sergiledik. Pozisyonlara girdik ama 1 gol atabildik. Adım adım her geçen gün daha iyi yaptığımız şeyler var. Bugün eksikler gördük, onları gidermek için çalışıyoruz. Turu galip gelerek geçtiğimiz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada çok sayıda net fırsat yakaladıklarını da belirtti.
Lyon maçı açıklaması
Şampiyonlar Ligi'nde önlerinde iki maç daha olduğunu hatırlatan Kartal, play-off turundaki Lyon eşleşmesine de değindi.
Kartal, yoğun maç trafiği nedeniyle oyuncuları dinlendirmeleri gerektiğini belirterek, "Lyon maçıyla ilgili çalışmalarımız da devam edecek. Maç trafiğimiz çok yoğun. Oyuncuları korumalı, dinlendirmeli. Bunlar üzerinde de yoğunlaşıyoruz." dedi.
Fred Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
İsmail Kartal'a, Fred'in taraftara veda ettiği yönündeki iddialar da soruldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü bu soruya şu yanıtı verdi:
"Bu konuda yönetimimiz, transfer komitesi çalışıyor. Yönetimle arasında bazı şeyler var. Bekleyelim zaman içinde ne olacak görelim. Hepimiz için zaman var."
Kartal böylece Fred'in geleceği konusunda henüz kesin bir karar olmadığını belirtti.
"18 yıl aradan sonra bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz"
Lyon ile eşleşmelerinin ardından hedeflerini de anlatan Kartal, "18 yıl aradan sonra taraftarımıza bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, mücadele etmek zor, biz bunun üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile ilk maçını 18 Ağustos'ta oynayacak.
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