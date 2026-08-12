İsmail Kartal’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: ‘Yönetimle arasında bazı şeyler var’

"Turu galibiyetle geçtiğimiz için çok mutluyum"

Kartal, iki maçta da disiplinli bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Her 2 maçta da çok disiplinli bir oyun sergiledik. Pozisyonlara girdik ama 1 gol atabildik. Adım adım her geçen gün daha iyi yaptığımız şeyler var. Bugün eksikler gördük, onları gidermek için çalışıyoruz. Turu galip gelerek geçtiğimiz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



