UEFA Ülke Puanı güncellendi: Fenerbahçe'nin Sturm Graz zaferi haneye puan yazdırdı! Fark açılmaya devam ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe’nin deplasmanda Sturm Graz’ı 1-0 mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte güncel son durum...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
İlk karşılaşmayı da 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, Avusturya temsilcisini toplamda 3-0'lık skorla eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE'NİN PUANI KAÇ?
Güncellenen sıralamada Türkiye, 47.575 puanla 9. sıradaki yerini korudu.
Türkiye'nin hemen arkasında 44.025 puanla Çekya, onun ardından ise 43.525 puanla Polonya yer aldı.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
İngiltere | 101.852 puan
İtalya | 87.660 puan
İspanya | 82.368 puan
Almanya | 80.116 puan
Fransa | 67.653 puan
Portekiz | 63.650 puan
Belçika | 57.850 puan
Hollanda | 51.562 puan
Türkiye | 47.575 puan
Çekya | 44.025 puan
Polonya | 43.525 puan
Yunanistan | 41.312 puan
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