Galatasaray taraftarı şokta! Yönetim o rakam için Osimhen transferine onay verecek

İtalyan basını rakamları ifşa etti! Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe’den ne kadar kazanacağı belli oldu

Yeni sezonda hücum hattını dünya çapında isimlerle yenilemeye devam eden Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı. Napoli ve Belçikalı yıldız futbolcu ile el sıkışan sarı-lacivertli yönetimin oyuncuya ödeyeceği maaş ve İtalyan kulübüne verilecek bonservis detayları gün yüzüne çıktı. Peki, Romelu Lukaku Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.