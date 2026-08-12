Galatasaray taraftarı şokta! Yönetim o rakam için Osimhen transferine onay verecek
Süper Lig ve Avrupa kulvarında sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’in Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar.
Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Transfer haberleriyle tanınan gazeteci Sacha Tavolieri, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Victor Osimhen ile ilgilendiğini duyurdu.
Galatasaray 65 milyon euroya sıcak bakıyor
Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Osimhen için 65 milyon euroluk bir teklife sıcak bakıyor.
Al Hilal'in Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtilirken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.
Osimhen'in Galatasaray performansı
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.
Nijeryalı golcünün geleceğiyle ilgili gelişmeler, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.
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