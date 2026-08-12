Samsunspor transferde şov yapıyor! 1.93’lük dev savunmacı ile 5 yıllık imza
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon transfer turlarına hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz temsilcisi, İtalya'nın gelecek vadeden en önemli savunma oyuncuları arasında gösterilen Gabriele Guarino'yu renklerine bağladı.
Samsunspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, İtalyan stoper Gabriele Guarino'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Genç futbolcu için düzenlenen imza töreni, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın holding binasında gerçekleştirildi.
Yüksel Yıldırım: "Transfer bombalarımız patlamaya devam ediyor"
Transferin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yüksel Yıldırım, Guarino'nun Samsunspor'a önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.
Yıldırım, "Büyük Samsunspor taraftarı, sizlere verdiğimiz sözleri tek tek tutmaya devam ediyoruz. Transfer bombalarımız patlamaya devam ediyor. İtalya'nın gelecek vadeden savunmacılarından Gabriele Guarino'yu kadromuza kattık. Gabriele Guarino transferinin Samsunspor'umuza hayırlı olmasını diliyor; kırmızı-beyazlı formamız altında kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
22 yaşında 1.93 metre
22 yaşındaki ve 1.93 metre boyundaki Guarino, stoper bölgesinde görev yapıyor.
Futbol kariyerine Empoli altyapısında başlayan İtalyan savunmacı, daha sonra Modena ve Carrarese formalarını kiralık olarak giydi.
Guarino, 2025-2026 sezonunda İtalya Serie B'de 37 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu bu maçlarda 3 gol ve 2 asist üretti.
İtalya U21 Milli Takımı'nda forma giyiyor
Gabriele Guarino, aynı zamanda İtalya U21 Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyiyor.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, genç stoperin güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği, geriden oyun kurma becerisi ve savunmadaki lider özellikleriyle öne çıktığını belirtti.
Yıldırım, Guarino'nun genç yaşına rağmen sahip olduğu tecrübe ve gelişim potansiyeliyle Samsunspor'a önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade etti.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.