Beşiktaş'ın yıldızından flaş açıklama: 'Talibiz'
14:54, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş'ın tıldız isminden flaş açıklama.
Beşiktaş'ın Hradec Králové maçı öncesi yıldız oyuncu Rıdvan Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu.
Rıdvan Yılmaz:
"5 seneden beri şampiyon olamıyoruz, 4 senedir burada değilim. Şampiyonluk konuşmak için erken ama biz her şeye talibiz, elimizden geleni yapmaya hazırız. Ufacık bir negatiflikle bu takım dağılmayacak, geçen senelerde böyleydi. Bu yolda bazı zararlı şeyler göreceğiz ama bizi etkilemeyecek."
Başlıklar :BeşiktaşUEFA Avrupa LigiRıdvan Yılmaz
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