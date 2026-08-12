PSG - Aston Villa CANLI TRT 1 İZLE || PSG - Aston Villa maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?
Avrupa kulüp futbolunun iki dev şampiyonu, bu sezonun ilk büyük uluslararası kupasını kaldırmak adına sahaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Fransız devi Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Premier League ekibi Aston Villa, 51. UEFA Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Peki, PSG - Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.
Futbolda 51. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain ile geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa, Süper Kupa için karşı karşıya gelecek.
PSG - Aston Villa maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?
PSG ile Aston Villa arasındaki mücadele, Avusturya'nın Salzburg kentindeki statta oynanacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Mücadeleyi Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan yönetecek. Maç TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
İki takım da ikinci kez kazanmak istiyor
Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren PSG, UEFA Süper Kupa'da ikinci şampiyonluğunu hedefliyor. Aston Villa da 1982 yılında kazandığı Süper Kupa'nın ardından tarihinde ikinci kez kupayı kaldırmak istiyor.
Süper Kupa'yı 26 farklı kulüp kazandı
UEFA Süper Kupa'da bugüne kadar 13 farklı ülkeden 26 kulüp şampiyonluk yaşadı. Rekor ise 6 şampiyonlukla Real Madrid'e ait. İspanyol devini 5'er şampiyonlukla Milan ve Barcelona, 4 şampiyonlukla Liverpool ve 3 şampiyonlukla Atletico Madrid takip ediyor.
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