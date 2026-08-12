Hakem de dahil kimse fark etmedi! Boca Juniors maçta öyle bir şey yaptı ki…

Copa Sudamericana son 16 turu ilk maçında Arjantin devi Boca Juniors ile Paraguay ekibi Deportivo Recoleta karşı karşıya geldi. Boca Juniors'ın 3-1 kazandığı mücadelede, karşılaşmanın hem ilk hem de ikinci yarısının başlama vuruşunu Boca Juniors'ın yapması futbol kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı.