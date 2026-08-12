Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi geliri belli oldu: Lyon'u elenirse servet kazanacak!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı dev gelir belli oldu. Play-off turuna kalarak 4.3 milyon euroyu garantileyen sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u elemesi halinde servet kazanacak. Peki, Fenerbahçe Lyon’u elerse kaç milyon euro kazanacak? İşte o rakam…
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederken kulübün kasasına girecek para da belli oldu.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı toplamda 3-0'lık skorla eleyen sarı-lacivertliler, play-off turunda Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile eşleşti.
4.3 milyon euro garanti
Sturm Graz engelini aşarak play-off turuna yükselen Fenerbahçe, 4.3 milyon euroluk geliri şimdiden garantiledi. Sarı-lacivertliler için asıl büyük ödül ise Lyon eşleşmesinde.
Fenerbahçe Lyon’u elerse kaç milyon euro kazanacak?
Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u da eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başarırsa 18.62 milyon euroluk ödülün sahibi olacak.
Sarı-lacivertli ekip, böylece hem 2008-09 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alma fırsatı yakalayacak hem de kulübün kasasına önemli bir gelir sağlayacak.
LYON İLE İLK MAÇ NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Lyon arasındaki play-off turu ilk karşılaşması 18 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta Fransa'da yapılacak.
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