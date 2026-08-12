Anasayfa
Spor
Futbol
Adı Fenerbahçe ile anılan golcü oyuncudan şok sakatlık haberi: 1 ay sahalardan uzak kalacak!

Adı Fenerbahçe ile anılan golcü oyuncudan şok sakatlık haberi: 1 ay sahalardan uzak kalacak!

14:11, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 14:17, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Adı Fenerbahçe ile anılan golcü oyuncudan şok sakatlık haberi: 1 ay sahalardan uzak kalacak!

Transfer döneminde adı Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig devleriyle sıkça anılan Alexander Sörloth'tan İspanya'da kötü haber geldi. Atletico Madrid antrenmanında kas sakatlığı yaşayan 22 yaşındaki Norveçli santrforun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Transfer döneminde adı Süper Lig ekipleriyle anılan Alexander Sörloth için İspanya'dan kötü haber geldi.


Transfer döneminde adı Süper Lig ekipleriyle anılan Alexander Sörloth için İspanya'dan kötü haber geldi.

Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli golcü, yeni sezon hazırlıkları sırasında sakatlandı.


Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli golcü, yeni sezon hazırlıkları sırasında sakatlandı.

Sörloth sakatlandı

Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, Sörloth'un kas sakatlığı yaşadığı belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcunun sezonun ilk haftalarında forma giymesi beklenmiyor. Sörloth'un yanı sıra Julian Alvarez'in de henüz hazır olmaması nedeniyle teknik direktör Diego Simeone'nin hücum hattındaki seçeneklerinin azaldığı aktarıldı.


Sörloth sakatlandıAtletico Madrid'den yapılan açıklamada, Sörloth'un kas sakatlığı yaşadığı belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcunun sezonun ilk haftalarında forma giymesi beklenmiyor. Sörloth'un yanı sıra Julian Alvarez'in de henüz hazır olmaması nedeniyle teknik direktör Diego Simeone'nin hücum hattındaki seçeneklerinin azaldığı aktarıldı.

Sörloth'un geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bir antrenmanda sakatlandığı ifade edildi.


Sörloth'un geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bir antrenmanda sakatlandığı ifade edildi.

En az 3 hafta yok

Norveç ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Sörloth'un, turnuvanın ardından Atletico Madrid'in hazırlıklarına katıldığı belirtildi. İspanyol basını, Sörloth'un en az 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.


En az 3 hafta yokNorveç ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Sörloth'un, turnuvanın ardından Atletico Madrid'in hazırlıklarına katıldığı belirtildi. İspanyol basını, Sörloth'un en az 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.

Sakatlığın golcünün sezonun birkaç haftasını kaçırmasına neden olabileceği ve aynı zamanda olası transferini de zorlaştırabileceği ifade edildi.


Sakatlığın golcünün sezonun birkaç haftasını kaçırmasına neden olabileceği ve aynı zamanda olası transferini de zorlaştırabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe ile anılmıştı

Transfer dönemi boyunca Sörloth'un adı Süper Lig ekipleriyle sık sık gündeme gelmişti. Norveçli golcünün son olarak Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğu iddia edilmişti.


Fenerbahçe ile anılmıştıTransfer dönemi boyunca Sörloth'un adı Süper Lig ekipleriyle sık sık gündeme gelmişti. Norveçli golcünün son olarak Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğu iddia edilmişti.
Başlıklar :FenerbahçeSörlothAtletico Madrid
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026