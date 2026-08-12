Adı Fenerbahçe ile anılan golcü oyuncudan şok sakatlık haberi: 1 ay sahalardan uzak kalacak!
Transfer döneminde adı Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig devleriyle sıkça anılan Alexander Sörloth'tan İspanya'da kötü haber geldi. Atletico Madrid antrenmanında kas sakatlığı yaşayan 22 yaşındaki Norveçli santrforun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Transfer döneminde adı Süper Lig ekipleriyle anılan Alexander Sörloth için İspanya'dan kötü haber geldi.
Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli golcü, yeni sezon hazırlıkları sırasında sakatlandı.
Sörloth sakatlandı
Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, Sörloth'un kas sakatlığı yaşadığı belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcunun sezonun ilk haftalarında forma giymesi beklenmiyor. Sörloth'un yanı sıra Julian Alvarez'in de henüz hazır olmaması nedeniyle teknik direktör Diego Simeone'nin hücum hattındaki seçeneklerinin azaldığı aktarıldı.
Sörloth'un geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bir antrenmanda sakatlandığı ifade edildi.
En az 3 hafta yok
Norveç ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Sörloth'un, turnuvanın ardından Atletico Madrid'in hazırlıklarına katıldığı belirtildi. İspanyol basını, Sörloth'un en az 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.
Sakatlığın golcünün sezonun birkaç haftasını kaçırmasına neden olabileceği ve aynı zamanda olası transferini de zorlaştırabileceği ifade edildi.
Fenerbahçe ile anılmıştı
Transfer dönemi boyunca Sörloth'un adı Süper Lig ekipleriyle sık sık gündeme gelmişti. Norveçli golcünün son olarak Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğu iddia edilmişti.
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