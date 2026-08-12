Vincenzo Italiano’dan Hradec Kralove maçı öncesi çift forvet ve 10 kişi itirafı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında oynayacakları Hradec Kralove maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İlk maçta aldıkları galibiyeti ve taktiksel tercihlerini değerlendiren İtalyan teknik adam, turu geçmek için daha az pozisyon verip daha fazla üretmeleri gerektiğini vurguladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hradec Kralove ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
İlk karşılaşmayı değerlendiren İtalyan çalıştırıcı, deplasmanda oynanan maçların zorluğuna dikkat çekti.
"Tam bir Avrupa maçıydı"
İtaliano, "İlk maç, tam bir Avrupa maçıydı. Deplasmanda kolay bir maç asla yoktur. Geçen maçta iyiydik. Gol pozisyonları ürettik, kalemizde çok pozisyon vermedik. Tipik bir Avrupa maçıydı. Her iki takım da kazanmak istedi." ifadelerini kullandı.
Rövanşta daha iyi bir performans ortaya koymaları gerektiğini belirten Italiano, "Yarın, ilk maçtaki gibi oynamalıyız, daha az pozisyon vermeli, daha çok pozisyon üretmeliyiz." dedi.
"1.5 aydır beraberiz"
Takımın gelişiminden memnun olduğunu belirten Beşiktaş Teknik Direktörü, "Bu takım yaklaşık 1.5 aydır beraber, bence iyi gidiyoruz. Düzeltmemiz gereken şeyleri de biliyoruz." şeklinde konuştu.
İlk maçta yaptığı taktik değişikliğe de değinen Italiano, maçın 0-0 devam ettiği bölümde savunmada daha fazla risk almak istemediğini söyledi.
"10 kişi kalınca tırnaklarınızla kazımalısınız"
İtalyan teknik adam, ilk maçta çift forvete dönme kararını şöyle anlattı:
"Her maç, her pozisyon farklıdır. İlk maçta düşündüğüm şey şuydu, maç 0-0'tı, savunma yapmak daha riskli olacaktı, o yüzden çift forvete döndüm. Yakalayacağımız 1-2 şans olursa daha fazla şansımız olur diye düşündüm."
Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından yaşanan sürece de değinen Italiano, "Şanslıydık. 10 kişi oynamak gerçekten çok zordur, acı çekmeniz gerekir. Topu kazanınca topu daha iyi tutmak için bu kararı verdim. Şanslıydık, golü bulduk." dedi.
Mustafa, Semih ve Oh açıklaması
Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten Italiano, "Mustafa, Semih, Oh'un performansından mutluydum. 10 kişi kalınca tırnaklarınızla kazımalısınız, çok çalışmalısınız. Böyle de oldu." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam, ilerleyen maçlarda benzer bir durum yaşanması halinde farklı kararlar verebileceğinin de sinyalini verdi:
"Bundan sonraki maçlarda 10 kişi kalınca farklı bir şey yapacağım, bilemezsiniz, her maçın hikayesi farklıdır."
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