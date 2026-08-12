Vincenzo Italiano’dan Hradec Kralove maçı öncesi çift forvet ve 10 kişi itirafı!

"Tam bir Avrupa maçıydı"

İtaliano, "İlk maç, tam bir Avrupa maçıydı. Deplasmanda kolay bir maç asla yoktur. Geçen maçta iyiydik. Gol pozisyonları ürettik, kalemizde çok pozisyon vermedik. Tipik bir Avrupa maçıydı. Her iki takım da kazanmak istedi." ifadelerini kullandı.

Rövanşta daha iyi bir performans ortaya koymaları gerektiğini belirten Italiano, "Yarın, ilk maçtaki gibi oynamalıyız, daha az pozisyon vermeli, daha çok pozisyon üretmeliyiz." dedi.



