Beşiktaş, Hradec Kralove maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki son çalışmanın ardından kritik mücadele için maç saatini beklemeye başladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenmanla Avrupa kupasındaki kritik mücadele öncesi çalışmalarını noktaladı.
Beşiktaş'ta son hazırlık tamamlandı
Teknik heyetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların maçın taktik planına yönelik çalışmalar yaptığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, son idmanın ardından Hradec Kralove karşılaşmasına odaklandı.
Avrupa'da tur mücadelesi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Çekya temsilcisi karşısında tur arayacak. Siyah-beyazlıların hedefi, rövanş mücadelesinden istediği sonucu alarak bir üst tura yükselmek.
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