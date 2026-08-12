Hakem de dahil kimse fark etmedi! Boca Juniors maçta öyle bir şey yaptı ki…
Copa Sudamericana son 16 turu ilk maçında Arjantin devi Boca Juniors ile Paraguay ekibi Deportivo Recoleta karşı karşıya geldi. Boca Juniors'ın 3-1 kazandığı mücadelede, karşılaşmanın hem ilk hem de ikinci yarısının başlama vuruşunu Boca Juniors'ın yapması futbol kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı.
Copa Sudamericana son 16 turunda Boca Juniors ile Recoleta karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada gözlerden kaçan ilginç bir detay ise sonradan fark edildi.
İki yarının başlangıcı da Boca'dan
Mücadelenin ilk yarısında başlama vuruşunu Boca Juniors yaptı.
İkinci yarının başında ise normalde saha değişimi nedeniyle diğer takımın başlama vuruşunu yapması beklenirken, başlama vuruşunu yine Boca Juniors gerçekleştirdi.
Böylece Arjantin temsilcisi, karşılaşmanın her iki yarısına da başlayan takım oldu. Bu sıra dışı detay, karşılaşmanın ardından futbolseverlerin dikkatini çekti.
İşte o anlar...
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