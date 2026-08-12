Oğuz Çetin dünya yıldızının Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığı açıkladı
Fenerbahçe’de futbol direktörü Oğuz Çetin, FB TV'de çıktığı canlı yayında sarı lacivertlilerin son transferini duyurdu. Çetin, yaptıkları transferin Fenerbahçe için yaptığı fedekarlığı da anlattı.
Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in ardından yeni forvetin kim olacağı merak ediliyordu. Futbol Direktörü Oğuz Çetin konuyla ilgili resmi açıklamayı kulübün televizyon kanalında yaptı.
Oğuz Çetin, Romelu Lukaku'nun sarı lacivertlilere transferinin tamamlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, oyuncu ve transferle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Son derece karakterli bir futbolcu. Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor. Burada şampiyonluk yaşamak istiyor. Ekonomik açıdan fedakarlık yaparak geliyor. 2 milyon avro gibi bir rakamı Napoli'de bıraktı" dedi.
Geçtiğimiz sezonu İtalya ekibi Napoli de geçiren Lukaku, geçirdiği sakatlık nedeniyle 7 karşılaşmaya çıkarken 1 gol atabildi. Yıldız oyuncu, ülkesi Belçika ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterirken 6 karşılaşmada 3 gol attı.
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada yabancı forvet transferini çözmek üzere olduklarını ve en kısa sürede açıklayacaklarını söylemişti.
Öte yandan Dünya Kupası sonrasında tatilini Antalya'da yapan Lukaku'nun özel idmanlarla yeni sezona hazırlandığı ve en kısa sürede Fenerbahçe kadrosundaki yerini alacağı belirtildi.
Oğuz Çetin, Lukaku’nun Fenerbahçe’ye gelmek için önemli bir fedakârlık yaptığını belirterek, “Lukaku, Fenerbahçe’ye gelirken 2 milyon Euro’sunu Napoli’de bıraktı. Hatta 150 bin Euro’luk bir rakamı da kendi cebinden ödeyerek geliyor” ifadelerini kullanması sarı lacivertli taraftarlardan büyük takdir gördü. Lukaku'nun bu tavrı Fenerbahçeli taraftarları mutlu ederken oyuncunun sosyal medya hesaplarına binlerce mesaj atıldı.
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