Fenerbahçe’de herkesi şaşırtan olay: Yıldız oyuncunun transferinden vazgeçildi
10:21, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:22, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de yeni bir gelişme daha yaşandı. Yıldız oyuncuyla ilgili bu gelişme herkesi şaşırttı.
Fenerbahçe’de gelecek oyuncular kadar takımdan gönderilecek isimler de büyük önem taşıyor.
Bu isimlerden birisi de kadroda düşünülmeyen Dominik Livakovic’ti.
Sportske Novosti’nin haberine göre; Dinamo Zagreb, Livakovic’in transferinden vazgeçti.
Zagreb’in Kopenhag forması giyen Dominik Kotarski ile anlaştığı ifade edildi.
Haberde Zagreb’in Livakovic için 4-5 milyon euro civarındaki bonservisi ödemek istemediği ifade edildi.
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