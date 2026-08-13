Fenerbahçe’den sürpriz transfer hamlesi: Yıldız oyuncunun kulübüyle görüşmeler resmen başladı
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulüp, yıldız oyuncunun transferi için resmi görüşmelere başladı.
Kadrosunu Lukaku ile güçlendiren Fenerbahçe’de, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe, kaleci transferi için eski oyuncusu Berke Özer konusunda harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, Berke Özer'in formasını giydiği Lille OSC ile transfer görüşmelerine başladı.
Yabancı sınırından dolayı Ederson ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, Berke Özer’i kadrosuna katarak kaleyi yerli bir isme emanet etmek istiyor.
Oyuncunun da geri dönmeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.