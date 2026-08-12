Beşiktaş'ın golcüsü Vlahovic'in İstanbul'a getirdiği kasalar merak uyandırdı
Beşiktaş’ın yeni transferi Dusan Vlahovic, İstanbul’a geldi. Siyah-beyazlı taraftarların büyük ilgi gösterdiği Sırp golcü için havalimanında coşkulu bir karşılama gerçekleştirildi. Yıldız futbolcunun İstanbul’a gelişi sırasında ise kameralara yansıyan ilginç bir detay dikkatlerden kaçmadı.
Beşiktaş’ın yeni transferi Dusan Vlahovic, İstanbul’a geldi. Siyah-beyazlı taraftarların büyük ilgi gösterdiği Sırp golcü için havalimanında coşkulu bir karşılama gerçekleştirildi. Vlahovic de kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek sevgi gösterilerine karşılık verdi ve Beşiktaşlılara üçlü çektirdi.
Vlahovic de kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek sevgi gösterilerine karşılık verdi ve Beşiktaşlılara üçlü çektirdi.
Yıldız futbolcunun İstanbul’a gelişi sırasında ise kameralara yansıyan ilginç bir detay dikkatlerden kaçmadı.
Vlahovic’in eşyalarının güvenlik kontrolünden geçirildiği sırada, beraberinde getirilen içi domates dolu kasalar merak konusu oldu.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan domates kasalarının hikâyesini gazeteci Emre Tanrıver anlattı. Tanrıver, Beşiktaşlı yetkililerin Vlahovic ile birlikte yedikleri bir yemekte domatesleri çok beğendiğini ve Sırp futbolcunun bunun üzerine jest yaptığını belirtti.
Tanrıver, yaşananları şu sözlerle aktardı:
“Vlahovic ile birlikte dışarıda yemek yiyen Beşiktaşlı yetkililer domateslerin lezzetini çok beğeniyor. Vlahovic de 2 kasa hediye ediyor.”
Not: Fotoğraf, yapay zeka yardımıyla hazırlanmıştır.
Böylece Vlahovic’in İstanbul’a gelişinde dikkat çeken kasaların sırrı da ortaya çıkmış oldu. Beşiktaş kariyerine başlamaya hazırlanan Sırp yıldız, daha ilk gününde hem havalimanındaki coşkulu karşılama hem de beraberinde getirdiği iki kasa domatesle sosyal medyanın gündemine oturdu.
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