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SÜPER KUPA: PSG-Aston Villa: 2-1 | ÖZET

SÜPER KUPA: PSG-Aston Villa: 2-1 | ÖZET

23:54, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 00:08, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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SÜPER KUPA: PSG-Aston Villa: 2-1 | ÖZET
PSG'li Doue, Aston Villa maçında galibiyet golünü atan isim oldu.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti ve Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Fransız ekibine Süper Kupa'yı getiren goller 20. dakikada Kvaratskhelia ve 61. dakikada Doue'den geldi. Aston Villa'nın tek golünü 45. dakikada Madjo kaydetti.


UEFA Süper Kupa maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere'nin Aston Villa takımı, Avusturya’nın Salzburg kentindeki Salzburg Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 2-1 kazanan PSG üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu. Paris ekibine Süper Kupa'yı getiren goller 20. dakikada Kvaratskhelia ve 61. dakikada Doue'den geldi. Aston Villa'nın tek golünü 45. dakikada Madjo kaydetti.

2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonu olan PSG, 2025-26 sezonunda da aynı başarıyı tekrarladı ve üst üste ikinci kez duble yaptı.





PSG'nin büyük başarısı!

Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Süper Kupa'da hem üst üste hem de toplamda 2'nci şampiyonluğuna ulaştı.

Son 2 yılın UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi PSG, 2025'ten sonra bu yıl da UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü. PSG böylece 1989, 1990 yıllarında Milan ve 2016, 2017'de Real Madrid'den sonra Süper Kupa'da üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan 3'üncü takım oldu.

Fransız kulübü ayrıca Milan ve Real Madrid gibi hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Kupa'da arka arkaya mutlu sona ulaşmayı başardı.

Paris ekibi, Şampiyonlar Ligi (2025, 2026) ve Süper Kupa'yı (2025, 2026) 2'şer, Kupa Galipleri Kupası (1996) ve Intertoto Kupası'nı (2001) da birer defa olmak üzere UEFA organizasyonlarındaki 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

Real Madrid, 6 şampiyonlukla UEFA Süper Kupa'nın en başarılı kulübü ünvanını elinde tutuyor. İspanyol ekibini, 5'er defa mutlu sona ulaşan Barcelona (İspanya) ve Milan (İtalya) izliyor.

Enrique, Süper Kupa'yı 3'üncü kez kazandı

PSG'nin İspanyol çalıştırıcısı Luis Enrique, 2015'te Barcelona'nın, 2025'te de PSG'nin başında kazandığı UEFA Süper Kupa'yı bir defa daha kaldırdı. 56 yaşındaki Enrique böylece Carlo Ancelotti (5 kez), Josep Guardiola'dan (4) sonra Süper Kupa'da 3 şampiyonluk sevinci yaşayan 3'üncü teknik direktör oldu.

Aston Villa, Avrupa'daki finallerden ilk kez eli boş döndü

Daha önce şampiyonluk maçına çıktığı tüm UEFA organizasyonlarında kupaya uzanan İngiltere'nin Aston Villa takımı, ilk kez sahadan üzgün ayrıldı. Birmingham ekibi, maç öncesi 1982 Şampiyonlar Ligi, 1982 Süper Kupa, 2001 Intertoto Kupası (çift maç sonunda 5-2) ve 2026 Avrupa Ligi'ndeki finallerde şampiyon olmuştu.

Fransız kulüplerinin 2'nci şampiyonluğu

PSG'nin bu zaferi Fransız kulüplerinin de UEFA Süper Kupa'daki 2'nci şampiyonluğu oldu. Kupayı müzesine en çok götüren takımlar, İspanya'dan çıktı. İspanyollar, 11'i son 18 yılda olmak üzere Süper Kupa'yı 17 defa kazandı.İspanyol ekiplerini, İngilizler 10, İtalyanlar ise 9 şampiyonlukla takip ediyor.

Başlıklar :PSGAston VillaSüper Kupa
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