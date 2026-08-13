Fenerbahçe'de ayrılık: 1 dakika oynamadan gitti
Yeni sezonun başlamasına sayılı saatler kala ligde mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerde bu arada sessiz sedasız bir ayrılık da yaşandı.
Bu sezon lige güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
Sözcü'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, kadrosunda yer alan Mısırlı genç stoper Omar Fayed'in Frosinone'ye transferi konusunda anlaşmaya vardı.
İtalyan takımı yapılan görüşmelerde tüm şartlarda mutabakata varılırken, transferin tamamlanması için son aşamaya gelindi.
23 yaşındaki savunmacı, yarın İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. 2023/24 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan Fayed, sarı-lacivertliler ile hiçbir resmi maçta görev almadı.
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