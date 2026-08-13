Galatasaray’dan yıldız oyuncuya rekor teklif: Taraftarları heyecanlandıran isim
Galatasaray, transferde dünya yıldızı bir ismi gündemine aldı. Sarı kırmızılı takım, rekor bir bedelle yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Transfer konusunda ağır adımlarla ilerleyen Galatasaray’da yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılı takımın, önemli bir oyuncu için harekete geçtiği ifade edildi.
Galatasaray’ın kanat transferinde Gabriel Martinelli için harekete geçtiği öğrenildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, Arsenal forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız için 45 milyon euro teklif yaptı.
Bu rakam Martinelli için ödenen en yüksek bonservis bedeli olacak.
Arsenal ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
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