Fenerbahçe'nin maçı ertelenecek mi? TFF'den flaş karar

Oğuz Çetin, FBTV'ye yaptığı açıklamada TFF'nin maç erteleme talebini reddettiğini duyurdu.





Çetin, "Biz 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyoruz. Bu eşik önemli bir süreç. İki Lyon maçı oldukça önemli. Maalesef erteleme talebimiz kabul görmedi. Biz her şeye rağmen bu turu geçecek ve Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız." ifadelerini kullandı.