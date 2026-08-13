Fenerbahçe'nin maçı ertelenecek mi? TFF'den flaş karar
Fenerbahçe'de futbol direktörü Oğuz Çetin, sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği maçının ertelenmesine ilişkin TFF'ye yaptıkları başvuru ile ilgili konuştu.
Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan giren Fenerbahçe, play-off turuna yükseldi. Sarı lacivertliler, Fransız takımı Lyon ile eşleşti. Fenerbahçe, Lyon ile ilk maçı 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynayacak.
Şampiyonlar Ligi maçında önce Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de sezonu açacak.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe, 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı. Futbol direktörü Oğuz Çetin çıkan kararı açıkladı.
Oğuz Çetin, FBTV'ye yaptığı açıklamada TFF'nin maç erteleme talebini reddettiğini duyurdu.
Çetin, "Biz 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyoruz. Bu eşik önemli bir süreç. İki Lyon maçı oldukça önemli. Maalesef erteleme talebimiz kabul görmedi. Biz her şeye rağmen bu turu geçecek ve Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız." ifadelerini kullandı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.