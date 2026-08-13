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Galatasaray için transferde sıcak gelişme: Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu

Galatasaray için transferde sıcak gelişme: Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu

13:46, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:09, 13/08/2026, Perşembe
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Galatasaray için transferde sıcak gelişme: Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu

Galatasaray'ın transfer gündemindeki yıldız futbolcu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulübüyle yeni sözleşme konusunda henüz anlaşamayan oyuncunun, İngiltere dışındaki kulüpler için geçerli serbest kalma bedeli ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçebileceği belirtildi.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Bruno Fernandes konusunda İngiltere'den dikkat çeken bir haber geldi.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Bruno Fernandes konusunda İngiltere'den dikkat çeken bir haber geldi.

Manchester United'da geleceği henüz netleşmeyen Portekizli yıldızın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ortaya çıktı.

Manchester United'da geleceği henüz netleşmeyen Portekizli yıldızın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ortaya çıktı.

Bu gelişme, sarı-kırmızılı takımın transfer planları açısından önemli bir fırsat oluşturabilir.

Bu gelişme, sarı-kırmızılı takımın transfer planları açısından önemli bir fırsat oluşturabilir.

Manchester United, yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını sürdürürken Bruno Fernandes'in geleceği de kulübün gündemindeki önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Manchester United, yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını sürdürürken Bruno Fernandes'in geleceği de kulübün gündemindeki önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

31 yaşındaki futbolcunun mevcut sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle İngiliz ekibiyle yeni kontrat görüşmeleri devam ediyor.

31 yaşındaki futbolcunun mevcut sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle İngiliz ekibiyle yeni kontrat görüşmeleri devam ediyor.

İngiltere dışındaki kulüpler için 66 milyon euro

BBC'de yer alan bilgilere göre Bruno Fernandes'in sözleşmesinde, İngiltere dışındaki kulüpler için 66 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.


İngiltere dışındaki kulüpler için 66 milyon euroBBC'de yer alan bilgilere göre Bruno Fernandes'in sözleşmesinde, İngiltere dışındaki kulüpler için 66 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Galatasaray'ın yanı sıra Juventus ve Milan'ın da Portekizli futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

Galatasaray'ın yanı sıra Juventus ve Milan'ın da Portekizli futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

Bu rakam, dünya futbolunun en önemli orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Fernandes için Galatasaray açısından dikkat çekici bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Bu rakam, dünya futbolunun en önemli orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Fernandes için Galatasaray açısından dikkat çekici bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Sarı-kırmızılıların transferde nasıl bir yol izleyeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

Sarı-kırmızılıların transferde nasıl bir yol izleyeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.


Manchester United ile anlaşma sağlanamadı

Bruno Fernandes ile Manchester United arasında yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanmış değil.


Manchester United ile anlaşma sağlanamadıBruno Fernandes ile Manchester United arasında yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanmış değil.

Portekizli yıldızın kariyerine Manchester United'da devam etmek istediği ve kulüpte kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Portekizli yıldızın kariyerine Manchester United'da devam etmek istediği ve kulüpte kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Ancak yeni kontrat görüşmelerinde oyuncunun maaşı önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

Ancak yeni kontrat görüşmelerinde oyuncunun maaşı önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford'ın Manchester United'a dönmesi ve takımın en yüksek maaş alan oyuncusu konumuna gelmesi, Fernandes'in yeni sözleşme taleplerini de doğrudan etkileyebilir.

Geçtiğimiz sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford'ın Manchester United'a dönmesi ve takımın en yüksek maaş alan oyuncusu konumuna gelmesi, Fernandes'in yeni sözleşme taleplerini de doğrudan etkileyebilir.

Galatasaray fırsatı değerlendirecek mi?

Manchester United yönetiminin, Fernandes için Avrupa'dan gelecek olası tekliflere nasıl yaklaşacağı henüz kesinleşmiş değil.


Galatasaray fırsatı değerlendirecek mi?Manchester United yönetiminin, Fernandes için Avrupa'dan gelecek olası tekliflere nasıl yaklaşacağı henüz kesinleşmiş değil.

İngiliz ekibinin yıldız oyuncuyu takımda tutmak istediği bilinirken, sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalması transfer ihtimalini yeniden gündeme getirebilir.

İngiliz ekibinin yıldız oyuncuyu takımda tutmak istediği bilinirken, sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalması transfer ihtimalini yeniden gündeme getirebilir.

Fernandes daha önce Manchester United'da kupa kazanma hedefini sürdürdüğünü açıklamıştı.

Fernandes daha önce Manchester United'da kupa kazanma hedefini sürdürdüğünü açıklamıştı.

Portekizli futbolcu, geçtiğimiz dönemde Al-Hilal'den gelen yüksek teklif konusunda kararın kendisine bırakılmasına rağmen yaşanan süreçten dolayı kırgınlığını da dile getirmişti.

Portekizli futbolcu, geçtiğimiz dönemde Al-Hilal'den gelen yüksek teklif konusunda kararın kendisine bırakılmasına rağmen yaşanan süreçten dolayı kırgınlığını da dile getirmişti.

Galatasaray açısından ise 66 milyon euroluk serbest kalma maddesi, transfer operasyonunun en dikkat çekici ayrıntısı olarak öne çıkıyor.

Galatasaray açısından ise 66 milyon euroluk serbest kalma maddesi, transfer operasyonunun en dikkat çekici ayrıntısı olarak öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Manchester United ile yapılacak yeni sözleşme görüşmelerinin transferin geleceğinde belirleyici olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Manchester United ile yapılacak yeni sözleşme görüşmelerinin transferin geleceğinde belirleyici olması bekleniyor.
Başlıklar :GalatasarayTransferBruno FernandesManchester United
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